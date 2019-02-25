مصدر بالهيئة العامة للبترول: 5.1 مليار دولار استثمارات أجنبية مشتركة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح مصدر مسئول بالهيئة العامة للبترول عن حجم الاستثمارات الأجنبية المشتركة التى تم ضخها والتى بلغت 5.1 مليار دولار خلال 2018. وأوضح المصدر لـ"الخليج 365" أنه تم استثمار 3.2 مليار دولار فى عمليات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول و1.6 مليار دولار مصروفات تشغيل. وكشف أن هذه الاستثمارات تمت من خلال 109 شركات مشتركة و58 شركة بحث تمثل 25 هيئة عالمية. Advertisements وأكد المصدر أن هذه الاستثمارات أثمرت زيادة عدد الاكتشافات المحققة وزيادة الاحتياطى من المضاف خلال 2018.

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