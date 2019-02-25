شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عدد ركاب القطارات الشهر الماضى وإيرادات "السكة الحديد" فى 30 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات رسمية حديثة صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تحقيق هيئة السكك الحديدية لإيرادات بلغت قيمتها 183.1 مليون جنيه خلال شهر يناير الماضى، مقابل 187.8 مليون جنيه فى شهر ديسمبر السابق له مباشرة، و 186.5 مليون جنيه فى الشهر المماثل "يناير 2018".

وبحسب البيانات الإحصائية، والصادرة ضمن تقرير حديث للجهاز خلال الشهر الجارى، بلغ عدد ركاب القطارات خلال شهر يناير 2019 نحو 21.9 مليون راكب، فى حين بلغت كميات البضائع المنقولة 130.5 ألف طن.

وفى سياق متصل، أشارت البيانات، إلى انخفاض حوادث القطارات خلال شهر يناير 2019، بالغة 158 حادثا، مقابل 187 حادثا فى الشهر المماثل من 2018، وبحسب البيانات، نتج عن حوادث الشهر الماضى، 8 مصابين وحالة وفاة واحدة.

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إيرادات السكة الحديد