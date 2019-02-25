حرمان فئات من التموين.. ظلم أم إنصاف للمستحقين

اليوم الجديد «اقتصادية البرلمان» تستدعي المصيلحي خلال الأسبوع الجاري لاستجوابه تهديدات عديدة بحذف بطاقات التموين، طالت فئة معينة من المواطنين خلال السنوات الأخيرة، آخرها قرار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أمس الأحد، بحرمان غير المستحقين من دعم البطاقات التموينية، ممن يتعدى استهلاكه للكهرباء فوق 1000 كيلو وات شهريا، مع حساب متوسط استهلاكه العام، وكذلك استهلاك المحمول أكثر من 1000 جنيه شهريا وأيضا من له أبناء في المدارس الأجنبية ويدفع أكثر من 30 ألف جنيه سنويا لتعليم أبنائه، بالإضافة لمن يمتلك سيارة...

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