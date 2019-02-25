منتجو السيارات مرعوبون.. والسبب تقرير وزارة التجارة الأمريكية!

اليوم الجديد

أعدت وزارة التجارة الأمريكية، تقريرًا، من المنتظر إرساله إلى الرئيس دونالد ترامب، الأحد المقبل، ومن المتوقع أن يفسح المجال أمام ترامب للتهديد بفرض رسوم جمركية على السيارات ومكوناتها المستوردة من الخارج.

وقال مسؤولون في قطاع إنتاج السيارات بالولايات المتحدة إن توصيات التقرير صناعة السيارات العالمية، ستكون بمثابة أسوأ كابوس تجاري، والذي يتمثل في فرض رسوم جمركية أمريكية على ملايين السيارات ومكوناتها المستوردة من الخارج تصل إلى 25 بالمئة من خلال وصف تصنيف تلك الواردات على أنها تهديد للأمن القومي.

ويخشى الكثيرون في...