المستورد يغطي احتياجات مصر من بروتين الغلابة في رمضان

اليوم الجديد أحمد الباشا إدريس: مستعدون ونستورد بضائع كثيرة وليس الفول فقط رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة التجارية بالقاهرة: سنوفر احتياجاتنا بالكامل Advertisements نقيب الفلاحين: زيادة سعره لقلة إنتاجه فى مصر أبو صدام: على الدولة وضع خطة للاكتفاء الذاتى.. ونحتاج 350 ألف فدان على الأقل أسابيع قليلة ويبدأ شهر رمضان الكريم، والذى فيه يحتاج فيه المصريون مزيدا من السلع الأساسية منها الفول، وهو الوجبة الأساسية فى السحور لكل المصريين، وأحيانا فى الإفطار، وفى الفترة الماضية ارتفع سعر الفول بنسبة قليلة، وهو ما أكدته بيانات الجهاز...

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