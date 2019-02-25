اليوم الجديد
كشف محللون الأسباب الحقيقية لارتفاع سهم الإنتاج الإعلامي، إلى عدد من الأسباب من بينها، خفض المصروفات الخاصة باستهلاك الأعمال الفنية، بعد انتهاء العمر الافتراضي لهذه الأعمال، وكذلك خفض الفائدة على البنوك.
وقال سامح حسين، خبير أسواق المال، إن مدينة الإنتاج الإعلامي، تحرك خلال الفترة الماضية من خمسة جنيهات إلى 7.39 جنيه خلال تداولات اليوم الأحد، قبل أن يتراجع إلى 7.18 خلال جلسة اليوم، مشيرًا إلى أن خفض المصروفات الخاصة لاستهلاك الأعمال الفنية، أسهم في تحقيق صافي ربح بقيمة 46 مليون جنيه.
وأضاف خبير أسواق المال في...
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع أسهم «الإنتاج الإعلامي» بسبب أمم أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.