ارتفاع أسهم «الإنتاج الإعلامي» بسبب أمم أفريقيا

اليوم الجديد

كشف محللون الأسباب الحقيقية لارتفاع سهم الإنتاج الإعلامي، إلى عدد من الأسباب من بينها، خفض المصروفات الخاصة باستهلاك الأعمال الفنية، بعد انتهاء العمر الافتراضي لهذه الأعمال، وكذلك خفض الفائدة على البنوك.

وقال سامح حسين، خبير أسواق المال، إن مدينة الإنتاج الإعلامي، تحرك خلال الفترة الماضية من خمسة جنيهات إلى 7.39 جنيه خلال تداولات اليوم الأحد، قبل أن يتراجع إلى 7.18 خلال جلسة اليوم، مشيرًا إلى أن خفض المصروفات الخاصة لاستهلاك الأعمال الفنية، أسهم في تحقيق صافي ربح بقيمة 46 مليون جنيه.

وأضاف خبير أسواق المال في...