شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة الشارقة تحول 18 مليون درهم للإيرادات بعد حكم قضائي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أصدرت دائرة النقض "المحكمة الاتحادية العليا" بالإمارات حكما بخصوص الدعوى المرفوعة من قبل "مجموعة الشارقة" المدرجة بسوق أبوظبي المالي لوقف تنفيذ إخطار سابق لسداد مبلغ مطلوب بحكم صادر ضدها.

وأشارت المجموعة في بيان للسوق إلى أن المحكمة رفضت قبول الطعن بالتمييز، وأيدت الحكم المستأنف مع رفض تنفيذ الفائدة القانونية المحتسبة فيما جاوز أصل المبلغ المقضي به.

ولفتت المجموعة إلى أنها قامت بأخذ مخصص بمبلغ إجمالي 60.5 مليون درهم لغاية 31 ديسمبر 2018 بينما المبلغ المقدر سداده بناء على الحكم النهائي هو 42.4 مليون درهم.

Advertisements

وأشارت إلى أن ذلك يعني إلغاء جزئياً من المخصص بمبلغ 18 مليون درهم سيتم احتسابها في بند الإيرادات الأخرى، وانخفاض المطلوبات المتداولة في النتائج المالية للربع الأول 2019.

وتكبدت المجموعة خسائر بنحو 8.053 مليون درهم في عام 2018، مقابل أرباح بقيمة قدرها 19.16 مليون درهم في عام 2017.

وبلغ خسارة السهم بالعام الماضي 10.21 درهم، مقابل عائد على السهم بلغ 24.28 درهم في عام 2017.