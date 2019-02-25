شكرا لقرائتكم خبر عن "موبايلي" تعين رئيسا جديدا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"عن استقالة الرئيس التنفيذي للشركة أحمد عبد السلام أبودومة وتعيين المهندس سلمان بن عبد العزيز البدران كرئيس تنفيذي جديد.

وأوضحت الشركة في بيان لـ"تداول"، أن قرار قبول استقالة أحمد عبد السلام أبودومة، وتعيين سلمان بن عبدالعزيز البدران كرئيس تنفيذي للشركة، سيكون نافذاً اعتباراً من الأول من أبريل المقبل.

ولفتت الشركة إلى أن تعيين البدران استمرار لحرص الشركة على توطين الوظائف، خصوصا التنفيذية منها ودعم التنفيذيين السعوديين الموهوبين وذوي الخبرة.

وسيواصل المهندس أحمد أبودومة دعم التحول الناجح للشركة بصفته كبير مستشاري مجلس إدارة "موبايلي" في الفترة القصيرة القادمة لضمان تسليم سلس للرئيس التنفيذي الجديد.

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ويتمتع الرئيس التنفيذي الجديد سلمان بن عبدالعزيز البدران بخبرة طويلة في مجال الاتصالات وإدارة العمليات وتقنية المعلومات وإدارة العملاء والتي اكتسبها من خلال خبرته المحلية والدولية.

وسلمان بن عبدالعزيز البدران خبره 22 عاما، منها أكثر من 17 عاما في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا. وبدأ المهندس سلمان حياته المهنية مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" في عام 1996.

وتوجه بعد ذلك إلى قطاع الاتصالات في عام 2001 مع شركة الاتصالات السعودية، وانتقل بعد ذلك إلى شركة فيفا الكويتية في عام 2008، وعين المهندس سلمان كرئيس تنفيذي لشركة فيفا الكويتية في يناير 2011، حيث حقق أداء قياسيا وسجلا حافلا في التميز التشغيلي.

وعلى مستوى الأداء المالي، حققت"موبايلي" أرباحا صافية في الربع الأخير من العام الماضي بلغت 80 مليون ريال، وذلك مقارنة بخسائر صافية تكبدتها الشركة بالفترة المماثلة من العام الذي سبقه بلغت 182 مليون ريال، وشهدت الإيرادات الربعية نمواً قدره 11.9% على أساس سنوي وصولاً إلى 3.1 مليار ريال.

في حين انخفضت خسائر الشركة بنهاية العام الماضي بنسبة 82.6% على أساس سنوي وصولاً إلى 123 مليون ريال .وقالت إن سبب تحولها للربحية في الربع الأخير من العام الماضي يرجع إلى تحسن إيرادتها للربع السادس على التوالي.