شكرا لقرائتكم خبر عن "ساما"تلزم البنوك السعودية بعدم اقتطاع أية مبالغ من مكافأة العسكريين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" على جميع البنوك والمصارف بالمملكة في تعميم حديث على عدم حسم أو استقطاع أي مبالغ من مستحقات المستفيدين من مكافأة العسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية.

وأشارت المؤسسة في تعميم على موقعها الإلكتروني إلى الأمر الملكي المتضمن صرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي.

وقالت المؤسسة، إن تطبيق الاستقطاعات الدورية لا يمكنه المساس بهذه المكافأة، مشددة على أن الاستقطاع الخاطئ للمكافأة، يوجب على البنوك إعادة المبالغ المستقطعة في مدة أقصاها 48 ساعة.

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ودعت المؤسسة عملاء البنوك كافة، إلى ممارسة حقوقهم التي كفلها لهم النظام واللوائح الصادرة عنها، فيما يتعلق بالتقدم بشكوى إلى إدارة حماية العملاء عبر موقعها على الإنترنت.

وأصدر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يوم السبت الماضي أوامر ملكية تنص أحدها على مكافأة العسكريين السعوديين، الذين يعملون في الخطوط الأمامية.

وشملت الأوامر الملكية مكافأة للعسكريين، وتعيين سفير جديد للمملكة في واشنطن، إضافة إلى تعيين نائب جديد لوزير الدفاع، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".