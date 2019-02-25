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المركزي الإماراتي يناقش الاستعداد للأزمات المالية وسياسات الاحتراز

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عقد مجلس إدارة المصرف المركزي الإماراتي اجتماعه الثاني لعام 2019 برئاسة حارب مسعود الدرمكي رئيس المجلس.

واطلع المجلس خلال اجتماعه على المواضيع المقدمة من دائرة الاستقرار المالي واتخذ القرارات اللازمة بشأنها في إطار الاستعداد للأزمات المالية وإدارتها وتقرير الإشراف المالي الربعي  بنهاية الربع الرابع من عام 2018 .

كما أطلع المجلس على تقرير حول اختبارات الضغط 2019 وموقف سياسات الاحتراز الكلي التي تركز على البنوك ذات الأهمية النظامية، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

واطلع المجلس على تقرير المصرف المركزي للربع الثالث لسنة 2018 الذي يشمل التطورات الاقتصادية الدولية والتطورات الاقتصادية المحلية ومؤشرات الاستقرار المالي والسيولة المصرفية وإدارة الاحتياطي النقدي وتطورات أنظمة الدفع.

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