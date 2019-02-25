شكرا لقرائتكم خبر عن المالية الإماراتية:لا ضريبة على الرواتب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال وكيل وزارة المالية الإماراتية إنه لا يوجد أي توجه لفرض أي شكل من أشكال الضرائب على رواتب الموظفين أو على الدخل.

وتوقع يونس الخوري استكمال الدراسات والإجراءات اللازمة لبدء فرض ضريبة انتقائية على العصائر المحلاة، في أسواق الدولة، خلال العام الجاري، بحسب صحيفة الاتحاد.

وقال الخوري في تصريحات له بداية الشهر الجاري إن الوزارة أرسلت فريقاً فنياً إلى السعودية لبحث توسعة ضريبة السلع الانتقائية لتشمل سلعاً جديدة.

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وكانت الإمارات قد بدأت فرض ضريبة انتقائية على مجموعة سلع في أكتوبر 2017، هي منتجات التبغ ومشروبات الطاقة بنسبة 100% والمشروبات الغازية بنسبة 50%.

وتفرض الضريبة الانتقائية على سعر بيع التجزئة للسلع الخاضعة لهذا النوع من الضريبة بنسب محددة لكل نوع.

وبالاختلاف عن ضريبة القيمة المضافة، فإن الضريبة الانتقائية تستحق مرة واحدة فقط خلال سلسلة التوريد لذا فإن الأعمال التي قامت بشراء سلع انتقائية لن تتمكن من استرداد الضريبة المدفوعة عن تلك السلع.

وقامت الإمارات اعتبارا من مطلع 2018، بفرض ضريبة أخرى هي "القيمة المضافة"، وهي ضريبة بنسبة 5% وتشمل معظم السلع والخدمات التي تباع أو تستهلك بالسوق المحلية وتفرض على كل مراحل سلسلة التوريد.