شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للعملة الموحدة اليورو لأول مرة في أربعة جلسات أمام الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل اقتصاديات منطقة اليورو مع مطلع هذا الأسبوع وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ووسط التطلع للشهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس.

في تمام الساعة 04:58 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.03% إلى مستويات 1.1340 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1337 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1349، بينما حقق الأدنى له عند 1.1329.

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هذا وتترقب الأسواق عن الاقتصاد الأمريكي لصدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.3% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة الأولية لشهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد مشاركة نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاريدا في حلقة نقاش تحت عنوان "الاحتياطي الفيدرالي: محادثة مع قادة المجتمع في دالاس الجنوبية" في تكساس.

ويأتي ذلك قبل ساعات من الشهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال السياسة النقدية أمام لجنة المصارف في مجلس الشيوخ غداً الثلاثاء وأمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب بعد غداً الأربعاء في واشنطون، وذلك قبل أن يقوم باول بإلقاء خطاباً تحت عنوان "التطورات الاقتصادية الحدية والتحديات على المدى الطويل" يوم الخميس القادم في نيويورك.