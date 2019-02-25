شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الداش كوين يلامس الهدف – تحليل - 25-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر الداش كوين من ملامسة هدفنا المنتظر تماماً عند 92.00 وارتد هبوطاً بشكل حاد من هناك، ليكسر مستوى 85.20 ويبدأ الضغط على مستوى 79.65 الآن، مما يشير إلى أن السعر في طريقه للعودة إلى الاتجاه التصحيحي الهابط من جديد، حيث يتواجد الهدف التالي عند 74.12.
وبالتالي، نحن نرجح استمرار الميل الهابط اليوم ما لم يتم اختراق مستوى 85.20 والثبات فوقه من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 74.00 والمقاومة 85.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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