شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البتكوين يخسر مكاسبه – تحليل - 25-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر البتكوين تداولات إيجابية ملحوظة في الجلسات الماضية واقترب من حاجز 4200.00 دولار، لكنه ارتد هبوطاً بشكل قوي ليكسر مستوى 3920.00 ويستقر دون المتوسط المتحرك 50 الآن، مما يضع السعر تحت مزيد من الضغط السلبي المتوقع للفترة القادمة، مع الإشارة إلى أن كسر 3730.00 سيؤكد امتداد الموجة الهابطة لتستهدف مستوى 3110.00 كمحطة رئيسية تالية.

وبالتالي، سيكون الميل الهابط مرجحاً خلال الفترة القادمة ما لم يتمكن السعر من اختراق مستوى 3920.00 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 3500.00 والمقاومة 3920.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط