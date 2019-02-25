شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك عند الدعم الحرج – تحليل - 25-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار مقابل الفرنك بالتذبذب عند الدعم المحوري 0.9990، وكما أشرنا في تقريرنا الأخير، يمثل هذا المستوى خط رقبة لنموذج سلبي يتمثل بالرأس والكتفين الذي تظهر ملامحه بالصورة، مما يعني بأن كسره سيضع السعر تحت ضغط سلبي يستهدف مستوى 0.9900 بشكل مباشر.

المتوسط المتحرك 50 يشكّل ضغط سلبي أمام السعر ليهدد السيناريو الإيجابي المقترح في تقاريرنا الأخيرة، مما يجعلنا نفضل التوقف على الحياد إلى أن يؤكد السعر موقفه بالنسبة للدعم 0.9990 والمقاومة 1.0025، مع الإشارة إلى أن اختراق هذه المقاومة سيبطل التركيبة السلبية المقترحة ويدفع السعر لاستعادة المسار الصاعد الذي يتواجد هدفه التالي عند 1.0128.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9940 والمقاومة 1.0060

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي