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شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحاول بإيجابية – تحليل - 25-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقف انخفاض زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي الأخير عند 0.7070، وارتد صعوداً ليستقر فوق حاجز 0.7100 الآن، حيث يجري اختباراً للمتوسط المتحرك 50، منتظماً داخل قناة لحظية صاعدة تظهر بالصورة.
هذه العوامل تشجعنا على ترجيح الميل الصاعد خلال الجلسات القادمة، مستهدفاً زيارة مستوى 0.7250 بشكل رئيسي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن استمرار الموجة الصاعدة المتوقعة يعتمد على الثبات فوق مستويات 0.7080 والأهم فوق 0.7044.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7080 والمقاومة 0.7220
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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