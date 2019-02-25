شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحصل على العزم الإيجابي – تحليل - 25-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات جانبية في الجلسات الأخيرة، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يظهر تشبع واضح في البيع الآن، مما يشكّل حافز إيجابي ننتظر أن يساهم بدفع السعر لاستئناف الموجة الرئيسية الصاعدة، والتي تنتظم داخل القناة الصاعدة الموضحة بالصورة.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة بشرط الثبات فوق مستوى 65.15، مدعوماً بالمتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن أهدافنا الرئيسية تبدأ عند 68.00 وتمتد إلى 72.65.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 65.65 والمقاومة 69.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد