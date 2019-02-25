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شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يفقد العزم – تحليل - 25-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم سعر الذهب حول المتوسط المتحرك 50، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يفقد عزمه الإيجابي ليدخل مناطق التشبع في الشراء، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الموجة التصحيحية الهابطة، والتي تستهدف اختبار مستوى 1319.26 بشكل رئيسي.
يجب الانتباه إلى أن اختراق 1336.20 والثبات فوقه سيوقف السيناريو السلبي ويدفع السعر لاستعادة المسار الرئيسي الصاعد من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1310.00 والمقاومة 1340.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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