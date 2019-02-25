شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يستهدف ضخ 180مليار جنيه لتمويل المشروعات الكبرى والبنية التحتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن مصرفه يستهدف ضخ 180 مليار جنيه لتمويل المشروعات الكبرى والبنية التحتية خلال 3 سنوات، موضحًا أن حجم محفظة تمويل المشروعات تصل فى الوقت الحالى إلى نحو 400 مليار جنيه، ويستهدف البنك الوصول بها إلى نحو 580 مليار جنيه بنهاية 2021.

وأضاف نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن مصرفه يستهدف تحقيق معدل نمو سنوى بنسبة 15% فى محفظة تمويل الشركات، موضحًا أن تلك المحفظة تشمل تمويل الشركات العاملة فى قطاعات البترول والكهرباء والبنية التحتية والمشروعات الكبرى.

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جدير بالذكر أن البنك الأهلى المصرى، أكبر البنوك العاملة فى السوق المصرفية المحلية بحصة سوقية تتجاوز 27%، بالنسبة إلى محافظ الائتمان والودائع وشبكة ماكينات الصراف الآلى.