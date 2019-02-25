شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) يقترب من هدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 25-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر كما اشرنا في تقريرنا الأخير لينهي تداولات امس الاحد أولى جلسات الأسبوع الحالي عند مستوى 5139 نقطة، مقتربا بذلك من هدفه السعري المتوقع عند 5150 نقطة، والذي يعد مستوى المقاومة الحالي، وفي حالة تجاوزه فسيواصل المؤشر تقدمه لمستويات اعلى قد تصل الى 5250 نقطة كمستوى اول، لذلك نوصي بمراقبة المؤشر عن قرب خلال الأيام القادمة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) يقترب من هدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 25-02-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.