شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 25-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاحد أولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 10190 نقطة، ليقلص بذلك مكاسبه الكبيرة التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي، في الوقت الذي يتداول فيه مؤشر ماكد اسفل خط الصفر، لذلك نتوقع ان يعيد المؤشر اختبار مستوى الدعم الحالي عند 9950 نقطة مرة أخرى، شرط بقاء المؤشر اسفل المستوى المحوري 10200 نقطة. ويُظهر الشكل بالاسفل توزيع قيم التداول للاسهم.

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