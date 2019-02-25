شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل صباحي – 25-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) للجلسة الثانية على التوالي ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.40% بما يعادل -34.21 نقطة ، وسط محاولات المؤشر المستمرة اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر . ولذلك نحن مازلنا نرجح عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 8677.73 ، بشرط ثبات مستوى الدعم 8400.00 . Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8400.00 ومستوى المقاومة 8677.00 . عدد أسهم الشركات الرابحة 60 عدد أسهم الشركات الخاسرة 111 عدد أسهم الشركات الثابتة 17 عدد أسهم الشركات المتداولة 188

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