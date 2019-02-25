شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الخليج للملاحة والوساطة (GULFNAV) يلامس خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 25-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما توقعنا في تقريرنا الأخير، حيث اغلق عند مستوى 0.79 درهم، في ظل استمرار تحرك السهم في نطاق ضيق منذ الأسبوع الماضي، ومازال السهم يلامس خط اتجاهه الهابط قصير الأجل والذي بدا منذ بداية العام الحالي، وهو ما يشكل مقاومة نتوقع ان تساهم في دفع السهم لاسفل لمستوى الدعم 0.72 درهم كمستوى اول، شرط ثبات السهم اسفل مستوى 0.85 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.78 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.80 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط