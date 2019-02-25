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شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة إعمار مولز (EMAARMALLS) قد يشهد جني أرباح -تحليل صباحي- 25-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم ارتفاع كما اشرنا في تقاريرنا السابقة مقتربا من هدفه السعري المتوقع عند 1.87 درهم، والذي يعد مستوى المقاومة الحالي، ويقابل السهم عند هذا المستوى متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، وهو ما يشكل مقاومة قوية قد تدفع بالسهم مرة أخرى لاسفل في عملية جني أرباح قد تصل به لمستوى الدعم 1.70 درهم كمستوى اول ثن 1.55 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.90 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.79 وبين مستوى المقاومة هو 1.87 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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