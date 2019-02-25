- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار العقارية (EMAAR) يتجاوز هدفه السعري الأول -تحليل صباحي- 25-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع متجاوزا هدفه السعري الأول والذي كان عند 4.70 درهم، وهو ما يعد مستوى المقاومة السابق، حيث اغلق امس الاحد مرتفعا عند مستوى 4.81 درهم، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الشهري، وهو ما يعد إشارة إيجابية قد تمنح السهم مزيدا من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 5.30 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 4.60 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 4.70 وبين مستوى المقاومة هو 4.93 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر إعمار العقارية (EMAAR) يتجاوز هدفه السعري الأول -تحليل صباحي- 25-02-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.