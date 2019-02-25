شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار العقارية (EMAAR) يتجاوز هدفه السعري الأول -تحليل صباحي- 25-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع متجاوزا هدفه السعري الأول والذي كان عند 4.70 درهم، وهو ما يعد مستوى المقاومة السابق، حيث اغلق امس الاحد مرتفعا عند مستوى 4.81 درهم، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الشهري، وهو ما يعد إشارة إيجابية قد تمنح السهم مزيدا من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 5.30 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 4.60 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 4.70 وبين مستوى المقاومة هو 4.93 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد