شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العقارية (UPP) ينجح في التجاوز -تحليل صباحي- 25-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح السهم في الارتفاع مرة أخرى ليغلق امس الاحد عند مستوى 0.391 درهم، وهو اعلى مستوى يحققه السهم في أسبوعين، متجاوزا بذلك مستوى مقاومته السابق عند 0.37 درهم، كما تمكن السهم من الاغلاق اعلى متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة 0.44 درهم كمستوى اول، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 0.36 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.38 وبين مستوى المقاومة هو 0.41 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد