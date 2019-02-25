شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات للاتصالات المتكاملة (DU) ينزلق اسفل متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 25-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم امس الاحد أولى جلسات الأسبوع الحالي ليغلق عند مستوى 5.06 درهم، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، في إشارة الى تنامي القوى البيعية، لينزلق بذلك اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يجعل الأنظار تتجه لاسفل لمستويات قد تصل الى 5.02 درهم كمستوى اول ثم 4.92 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 5.12 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5.04 درهم وبين مستوى المقاومة هو 5.08 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط