شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أبوظبي الوطني (NBAD) يرتفع مرة أخرى -تحليل صباحي- 25-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة أخرى ليغلق امس الاحد أولى جلسات الأسبوع الحالي عند مستوى 15.22 درهم، مسجلا اعلى مستوى في أسبوعين، ليعود بذلك مرة أخرى اعلى متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة 15.60 درهم كمستوى اول، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات السهم اعلى مستوى 14.80 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 15.04 وبين مستوى المقاومة هو 15.42 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد