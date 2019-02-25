شكرا لقرائتكم خبر عن شركة اشراق العقارية (ESHRAQ) يستهل الجلسة منخفضا ويغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 25-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الاحد منخفضا عند مستوى 0.43 درهم، الا انه استطاع ان يغلق مرتفعا عند مستوى 0.442 درهم، ليعوض بذلك خسائره التي حققها خلال الأسبوع الماضي، وبالتزامن مع انطلاق إشارة شراء على مؤشر استوكاستيك، مما يجعل الأنظار تتجه لاسفل لمستويات قد تصل الى 0.46 درهم كمستوى اول ثم 0.51 درهم كمستوى ثان، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 0.41 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.43 وبين مستوى المقاومة هو 0.45 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد