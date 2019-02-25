«نساء في التقنية» معسكر تدريبي لتشجيع السيدات على إنشاء مشاريعهن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي شهاب - الدمام

أطلقت غرفة الشرقية، بالتعاون مع برنامج «بادر» لحاضنات ومسرعات التقنية أمس، المعسكر التدريبي «نساء في التقنية»، والذي يستمر حتى الخميس المقبل، وذلك في المقر الرئيس لـلغرفة.

ويهدف المعسكر التدريبي، بحسب رئيسة المجلس التنفيذي لسيدات الأعمال بـغرفة الشرقية، مرام الجشي إلى توجيه المهتمات بريادة الأعمال وتطوير مهارات رائدات الأعمال، بالإضافة إلى العمل على توطين التقنية، وذلك بإشراف مباشر من مستشارين في برنامج بادر لحاضنات ومسرعات التقنية ومن خبراء في مجالات التقنية المختلفة، والذين يساهمون بدورهم في إرشاد المشاركات وإعطائهن خلاصة تجاربهم فيما يتعلق بالمشاريع الناشئة.

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تطوير المهارات

ولفتت إلى أن المعسكر ينطلق بالتعاون مع برنامج «بادر» لحاضنات ومسرعات التقنية وما يمتلكه من خبرة في تصميم وتنفيذ المعسكرات التدريبية المعنية بريادة الأعمال والتقنية، وأنه عبارة عن برنامج تدريبي يتم من خلاله توجيه المهتمات بريادة الأعمال وتطوير مهارات رائدات الأعمال لـتأسيس مشاريع ناشئة في مجالات التقنية المختلفة عبر إرشادهن في ورش عمل بمجالات مختلفة من ضمنها دراسة السوق، والنموذج الأولي، والإدارة المالية، وغيرها من الموضوعات المهمة.

فرصة ثمينة

وأفادت بأن استضافة المعسكر تأتي إدراكا من المجلس التنفيذي لسيدات الأعمال بالغرفة بأهمية توعية المرأة بالمجالات الاقتصادية الحديثة التي ما زالت بعيدة نسبيا عنها، رغم ما تقدمه الدولة من محفزات وما توفره من دعم، مشيرة إلى أنه يعد فرصة لرائدات أعمال المنطقة الشرقية وغيرهن من الراغبات في الدخول في مجالات التقنية وتحقيق طموحاتهن وتطوير مهاراتهن في هذا المجال، الذي تذهب العديد من التقارير العالمية إلى أن للمرأة ملكات خاصة فيه، ويمكنها أن تكون في مقدمة رواده.