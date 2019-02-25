10 شركات تطرح 483 وظيفة للرجال والنساء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بدأت أمس المقابلات الشخصية لشغل 483 وظيفة فنية وإدارية أعلنت عنها 10 شركات في القطاع الخاص ترغب في شغلها بالكفاءات الوطنية عبر مركز التوظيف والتوجيه المهني بغرفة الرياض، منها 321 وظيفة رجالية و162 نسائية، وسيستمر إجراء المقابلات الخاصة بهذه الوظائف حتى الخميس المقبل بمقر الغرفة والشركات.

وسيتواصل إجراء المقابلات اليوم (25 فبراير) حيث ستجري بمقر مركز ايبكوت للتدريب المقابلات الشخصية للراغبات في شغل وظيفة أخصائية تسويق برامج، وسيتم بغرفة الرياض إجراء المقابلات الشخصية للراغبات في شغل وظيفة ممثلة مبيعات بشركة إمداد الخبرات.

وستجري غدا (26 فبراير) المقابلات الشخصية بمقر الغرفة للراغبات في شغل وظائف في شركة تألق الطب تحت مسمى موظفة علاقات مرضى، أخصائية تسويق، موظفة قسم اتصالات، محاسبة، موظفة استقبال.

وستجرى في نفس اليوم بمؤسسة ركن سانية مقابلات النساء لشغل وظائف تحت مسمى (بائعة، مصورة ومصممة، كاشيرة، تسويق الكتروني)، كما ستجري في هذا اليوم أيضا المقابلات الشخصية بمقر غرفة الرياض الثامنة صباحا للراغبين في شغل وظائف تحت مسمى (فني، تقنية معلومات، مسؤول توظيف، أخصائي موارد بشرية، منسق غرفة التحكم، محاسب، عداد نقد، حارس أمن) بشركة أمنكو.

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ويوم الأربعاء 27 فبراير، ستجري بمقر الغرفة المقابلات الشخصية للراغبات في شغل وظيفة بائعة تجميل في شركة الموارد التجارية، كما سيتم إجراء المقابلات للراغبين في شغل وظائف في مركز ايبكوت للتدريب تحت مسمى (منسق تدريب، اختصاصي تسويق برامج)، وستجري في نفس اليوم كذلك المقابلات الشخصية للراغبين بمقر شركة د. كيف القابضة العاشرة صباحا لشغل وظيفة تحت مسمى (مشرف فترة، مشرف فرع). وفي يوم الخميس 28 فبراير ستجري بمقر الغرفة المقابلات لشغل عدد من الوظائف النسائية لدى شركة أمنكو تحت مسمى (أخصائية موارد بشرية، أخصائية توظيف، أخصائية قسم رواتب، مسؤولة توظيف، مسؤولة شؤون موظفين، مسؤولة رواتب، محاسبة، حارسة أمن).

10 شركات

483 وظيفة

321 وظيفة رجالية

162 وظيفة نسائية.