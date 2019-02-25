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غرفة الشرقية بالجبيل تنظم ورشة عمل حول الإنتاج الأنظف في الصناعة

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خلص المستشار طلال بن سلطان الرشيد مدير عام الطاقة الخليجية للاستشارات البيئية إلى عدة توصيات مهمة في موضوع الإنتاج الأنظف في الصناعة من خلال عدة محاور يأتي أهمها: تشجيع المصانع باستبدال التقنيات القديمة بتقنيات للإنتاج الأنظف، وتقديم نماذج لتقنيات الإنتاج الأنظف ذات جدوى اقتصادية وبيئية.

وقال الرشيد خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية ممثلة في مركز المسؤولية الاجتماعية بعنوان «الإدارة البيئية نحو الإنتاج الأنظف في الصناعة من خلال التنمية المستدامة» بفرعها بمحافظة الجبيل مساء الأربعاء 20 فبراير 2019: إن خطوات عدة تستهدف الإنتاج الأنظف من بينها: تمييز منتجات مصانع بها إنتاج أنظف، وتبني رؤية المملكة 2030 لتطبيق الإنتاج الأنظف بالمصانع، وإعداد جائزة خاصة بالإنتاج الأنظف والتميز بالتنمية المستدامة.

وأوضح الرشيد أن الإنتاج الأنظف يهدف إلى: الاستخدام الأمثل لمواد خام صديقة للبيئة، وتطبيق أفضل تكنولوجيا الإنتاج الأنظف، والعمل على خفض كمية المخلفات من المنبع، والتوعية حول أهمية الإنتاج الصناعي الأنظف، كما تحدث حول الإدارة البيئية في العملية الصناعية، مشيرا إلى أنها تهدف إلى الحفاظ على الموارد الطبيعة، وتقليل المخاطر أو الحد منها، وتطوير المعدات واستخدام تكنولوجيا جديدة بكفاءة عالية، بالإضافة إلى استبدال مواد خطرة في الصناعة بمواد أخرى أقل خطورة.

وأبان الرشيد إلى أن القطاع الصناعي يحتاج إلى مبادرات تسهم في رفع الوعي البيئي في المصانع للتوجه إلى الإنتاج الأنظف من أجل تحقيق التنمية المستدامة، من خلال التعرف على المشكلات البيئية التي تواجه الإنتاج الأنظف بكل صناعة على حدة.


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