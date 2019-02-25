شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مركز تسوق وهايبرماركت «لولو مول» في الدمام والان نبدء بالتفاصيل

في إطار إستراتيجيتها التوسعية الطموحة وتعزيزا لحضورها في عدد من مدن المملكة العربية السعودية ، افتتحت مجموعة اللولو الإماراتية، أحدث هايبرماركت للمجموعة في مدينة الدمام مع افتتاح اللولو مول، وهو الفرع السادس عشر لمجموعة اللولو في السعودية والفرع رقم 161 عالميا.

وافتتح مركز التسوق الجديد أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، بحضور مدير عام وزارة العمل عبدالرحمن بن فهد المقبل، ومدير وزارة العمل في المنطقة الشرقية خالد أحمد العبيد، ورئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو العالمية يوسف علي موسليام، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين وكبار الشخصيات.

ويحتل مركز التسوق المكون من أربعة طوابق موقعا استراتيجيا على طريق الملك فهد، ويضم علامات تجارية عالمية ومراكز ترفيهية وقاعات للطعام وقاعات للسينما.. وغيرها التي تلبي احتياجات جميع أفراد الأسرة. ويمتد مركز التسوق على مساحة تزيد على 580 ألف قدم مربعة، وتديره شركة لولو العقارية، وهي ذراع التطوير العقاري لمجموعة اللولو في المملكة العربية السعودية.

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ويحتضن مول اللولو الجديد ست قاعات للسينما، وهي أول سينما من نوعها في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، والتي من المتوقع أن تعمل في منتصف عام 2019.

وتحدث رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لمجموعة اللولو العالمية، يوسف علي موسليام، عن الخطط التوسعية للمجموعة، قائلا: «نحن متفائلون بالفرص الاستثمارية الهائلة التي أتيحت لنا في المملكة، بفضل رؤية المملكة 2030».

وأضاف «لقد أعلنا بالفعل أنه سيتم افتتاح 15 متجر هايبرماركت جديدا في المملكة بحلول عام 2020 بتكلفة استثمارية قدرها 1.5 مليار ريال سعودي. وبموجب هذه الخطة التوسعية الطموحة، تم بالفعل افتتاح ثلاثة فروع جديدة، وهناك فرعان آخران سيتم افتتاحهما في الرياض وجدة خلال هذا العام. هذا بالإضافة إلى مبلغ 1.2 مليار ريال سعودي استثمارات فعلية في المملكة حتى الآن».