شكرا لقرائتكم خبر عن 25.6 مليار ريال تمويلات «كفالة».. والمستفيدون 6197 منشأة والان نبدء بالتفاصيل

أبان مدير عام برنامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة «كفالة» همام هشام، بأن إجمالي الكفالات الصادرة من البرنامج خلال الفترة من 2006 إلى 2018 نحو 13.4 مليار ريال، وإجمالي التمويل الممنوح بلغ 25.6 مليار ريال، وأن صافي المنشآت المستفيدة بلغ 6197 منشأة، في حين بلغت نسبة الكفالات المتعثرة 1.1%.

ولفت خلال اللقاء، الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة في لجنة المكاتب الاستشارية، للتعريف بدور «كفالة»، إلى أن البرنامج تطور بشكل ملحوظ خلال العام الماضي بعد دعم حكومة خادم الحرمين له، والبالغ 800 مليون ريال، حيث تشير الأرقام إلى أن 23 منشأة فقط استفادت من البرنامج عام 2006، في حين استفادت 2997 منشأة من البرنامج عام 2018.

» التغلب على المعوقات

وقال هشام: إن البرنامج يهدف إلى التغلب على معوقات التمويل للمنشآت من خلال تغطية ضمان نسبة من مخاطر الجهة الممولة في حالة إخفاق النشاط المكفول عن سداد التمويل أو جزء منه، كما يستهدف تمكين المرأة السعودية وسيدات الأعمال، في خلق الوظائف وتقديم المبادرات الخاصة لهن.

» معايير الأنشطة المؤهلة

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وأوضح هشام أن المعايير الرئيسة للأنشطة المؤهلة لكفالة البرنامج تتمثل في أن يكون النشاط مجدياً من الناحيتين الاقتصادية والمالية من وجهة نظر البرنامج والجهة الممولة، ويتماشى مع رؤية 2030، وأن يساهم في الارتقاء بقدرة المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وأن يعمل على توظيف وتدريب السعوديين، والمساهمة في إحلال المنتجات المحلية محل المنتجات المستوردة.

» التقدم للبرنامج

وأشار إلى أن خطوات التقديم للاستفادة من البرنامج تمر بثلاث مراحل هي: تقديم طلب التمويل من إحدى الجهات، دراسة جهة التمويل للطلب، رد البرنامج على جهة التمويل خلال 3 أيام عمل.

» رافد للتنمية

من جهته، أكد رئيس لجنة المكتب الاستشارية م.خالد العثمان أن شرح مثل هذه البرامج وتوصيلها للمواطنين يعد إحدى مهام القطاع الاستشاري، الذي يعد أحد روافد التنمية في تحويل أفكار المشاريع إلى واقع، داعياً إلى تغيير مفهوم العمل مع القطاع الاستشاري، والاعتماد عليه في السوق كونه جزءاً أساسياً من المبادرات، التي تستهدف تنمية قطاع الأعمال في المملكة.