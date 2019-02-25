شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الأحساء تستضيف ملتقى المقيمين الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

تنظم غرفة الأحساء بالتعاون مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين «تقييم»، الملتقى المهني الثامن للمقيمين، الذي يُعد أحد برامج التطوير المهني التي تقدمها الهيئة لأعضائها، وذلك بعد غد الأربعاء الساعة 10 صباحًا، بقاعة الشيخ سليمان الحماد بمقر الغرفة الرئيسي. ويهدف الملتقى إلى تبادل الخبرات والتجارب بين أعضاء الهيئة، وإثراء المحتوى العلمي للمهنة ومناقشة أبرز المستجدات في مهنة التقييم من خلال أوراق العمل المقدمة، حيث يشهد الملتقى ضمن برنامجه استعراض دليل الممارسة المهنية لمقيمي العقار، وتقديم ورقة بعنوان: كيف يسوّق المقيم العقاري لأعماله باحترافية؟، بالإضافة إلى عرض ومناقشة لحالة عملية في تقييم العقار.



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