شكرا لقرائتكم 44% من السيولة المتداولة في «البحرين لـ«الخدمات» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 59 دقيقة في 25 فبراير 2019 - اخر تحديث في 25 فبراير 2019 / 00:01

أنهى المؤشر العام لبورصة البحرين تعاملات أمس على ارتفاع بنسبة بلغت 0.72 في المئة تعادل 10.17 نقطة، صعودا الى مستوى 1415.46 نقطة في مقابل 1405.29 نقطة لليوم السابق، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع 2019 الى 0.76 في المئة، في حين أقفل مؤشر البحرين الاسلامي على ارتفاع بلغت نسبته 1.60 في المئة تعادل 13.15 نقطة صعودا الى 833.21 نقطة في مقابل 820.06 نقطة اول من امس، لترتفع خسارته منذ مطلع العام الى 1.23 في المئة.



أما عن الاجماليات، نجد ارتفاعا في كمية الأوراق المالية المتداولة أمس في «بورصة البحرين» الى 5.8 مليون سهم في مقابل 4.8 مليون بنسبة ارتفاع 21 في المئة، فيما صعدت القيمة المتداولة الى 1.21 مليون دينار في مقابل 1.17 مليون دينار اليوم السابق بنسبة 3 في المئة، نفذت من خلال 159 صفقة في مقابل 133 صفقة بارتفاع نسبته 20 في المئة.

وشهدت جلسة أمس التداول بأسهم 15 شركات، ارتفعت أسهم 10 شركات، وهبطت شركتان ، واستقرت 5 شركات عند أسعارها السابقة، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 8.67 بليون دينار بزيادة 62 مليون دينار نسبتها 0.72 في المئة.

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وحل قطاع الخدمات في صدارة البورصة بعد أن بلغت قيمة أسهمه المتداولة 539 الف دينار بحريني، شكلت 44 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 1.7 الف سهم، نفذت من خلال 65 صفقة.

وحل سهم بتلكو في صدارة البورصة بقيمة أسهم متداولة بلغت 482 الف دينار، نسبتها 39 في المئة من إجمالي سيولة البورصة، من تداول 1.5 مليون سهم ، نُفذت من خلال 48 صفقة.

وجاء سهم جي اف اتش ثانيا بقيمة أسهم متداولة بلغت 156 ألف دينار، نسبتها 13 في المئة من إجمالي سيولة السوق، من تداول 1.56 ألف سهم.