عمومية «الشارقة الإسلامي» تقر توزيع 8% نقداً

صادقت الجمعية العمومية لمصرف الشارقة الإسلامي خلال الاجتماع السنوي الذي عقدته، أمس برئاسة عبد الرحمن العويس، رئيس مجلس الإدارة، وحضور أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 8% من القيمة الاسمية للسهم، وذلك في أعقاب تحقيق المصرف أرباحاً بلغت 510.4 مليون درهم في 2018 مقارنة ب477.7 مليون درهم في 2017، بارتفاع نسبته 7%، لترتفع ربحية السهم إلى 0.17 درهم، مقارنة ب0.16 درهم في 2017.

حضر الاجتماع مساهمو المصرف وممثلو هيئة الأوراق المالية والسلع وممثلو دائرة التنمية الاقتصادية، وتم خلال الاجتماع السنوي اعتماد البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

وأكد العويس أن قوة المركز المالي للمصرف وثقة المتعاملين فيه، مكنته العام الماضي من توسيع نطاق حضوره في السوق من خلال تلبية احتياجات وتطلعات العملاء مع توفير تجربة استثنائية عبر شبكة واسعة من الفروع، تبلغ 34 فرعاً، مدعمة بنحو 149 جهاز صراف آلي موزعة على أنحاء دولة الإمارات، وخدمات إلكترونية وتطبيقات ذكية متطورة.

وأظهرت الميزانية العمومية قوة في الأداء وتحسناً للوضع المالي للمصرف، حيث بلغ إجمالي الأصول 44.7 مليار درهم بنهاية 2018 بارتفاع قدره 17% مقارنة ب38.3 مليار درهم في عام 2017. كما ارتفعت ودائع العملاء بنهاية 2018 بنسبة 18.5% أي ما يعادل 4.1 مليار درهم ليصل إجمالي الودائع 26.4 مليار درهم مقارنة ب22.3 مليار درهم بنهاية عام 2017، في حين انعكس الأداء القوي للمصرف إيجابياً على المؤشرات المالية، حيث لامست كفاية رأس المال وفقاً لمتطلبات بازل 3 نسبة 17% والتي تزيد عن متطلبات المصرف المركزي البالغة 12.375%.