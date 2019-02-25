التروجان المصرفي يصيب 130 ألف مستخدم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اكتشف باحثون لدى كاسبرسكي لاب طفرة في نشاط التروجان RTM. وتجاوز عدد المستخدمين الذين هاجمهم هذا التروجان المصرفي 130000 مستخدم في 2018، ما يمثل زيادة هائلة في المستخدمين الذين هاجمهم في العام 2017 البالغ عددهم 2376 مستخدماً فقط. ويبدو أن وتيرة الهجمات مستمرة خلال العام الجاري، مع تعرض أكثر من 30000 مستخدم للهجوم خلال أول شهر ونصف من العام، ما يجعله أحد أكثر التروجانات المصرفية نشاطاً في مشهد التهديدات الإلكترونية في العالم اليوم.

وتُعدّ التروجانات المصرفية من بين أكثر التهديدات الإلكترونية تخريباً، نظراً لكونها مصممة للوصول إلى الحسابات والأصول المالية للضحايا عن طريق سرقة بيانات تسجيل الدخول والسيطرة على التعاملات المصرفية التي تجري عبر الإنترنت. ويبدّل التروجان RTM تفاصيل الحساب أثناء إجراء الضحية المستهدفة دفعة أو حوالة مالية، أو يسرق المال يدوياً باستخدام أدوات برمجية تتيح له الوصول عن بعد إلى الحسابات المالية. وتستهدف هذه البرمجية الخبيثة المحاسبين العاملين في الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات مختلفة.وتقدّر كاسبرسكي لاب أن المخربين ربما أجروا على مدار عامين، العديد من المعاملات غير القانونية، التي تصل قيمة الواحدة منها في المتوسط إلى مليون روبل (15100 دولار).