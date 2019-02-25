شكرا لقرائتكم خبر عن مزاد معارض «الحراج» يحقق 4.78 مليون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365” حقق مزاد معارض سوق الحراج للسيارات العلني الذي نظمته «الإمارات للمزادات» لصالح شركة الشارقة لإدارة الأصول؛ الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة على 9 معارض في السوق، إيرادات مالية بقيمة إجمالية وصلت إلى أربعة ملايين وسبعمئة وثمانين ألف درهم، محققاً نسبة نمو وصلت إلى 25%، مقارنة بالمزاد الأول الذي أُقيم في يناير من العام الماضي، على 12 معرضاً في السوق. واستحوذ معرض واحد من معارض سوق الحراج، على قيمة إجمالية وصلت إلى مليوني درهم.

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