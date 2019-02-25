«اللولو هايبر ماركت» تفتتح الفرع 161 في الدمام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

افتتحت مجموعة «اللولو هايبر ماركت» العالمية، أحدث متاجرها في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية بالتزامن مع افتتاح مركز اللولو مول التجاري.

وافتتح مركز التسوق الجديد المهندس فهد الجبير، أمين بلدية المنطقة الشرقية، كما حضر الافتتاح عبد الرحمن بن فهد المقبل، مدير عام وزارة العمل، وخالد أحمد العبيد، مدير وزارة العمل في المنطقة الشرقية ويوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة «اللولو» العالمية وعدد من كبار المسؤولين .ويعد هذا الفرع السادس عشر لمجموعة «اللولو هايبر ماركت» في السعودية والفرع رقم 161 عالمياً.

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ويحتل مركز التسوق المكون من أربعة طوابق موقعاً استراتيجياً على طريق الملك فهد، ويضم علامات تجارية عالمية ومراكز ترفيهية وقاعات للطعام وقاعات للسينما وغيرها.

ويمتد مركز التسوق على مساحة تزيد على 580 ألف قدم مربعة، وتديره شركة «لولو العقارية».

وقال يوسف علي موسليام، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة اللولو العالمية:«نحن متفائلون بالفرص الاستثمارية الهائلة التي أتيحت لنا في المملكة».