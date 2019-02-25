شكرا لقرائتكم خبر عن مصنع ومحجر ب450 مليوناً ً ل «أسمنت رأس الخيمة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
أعلنت شركة أسمنت رأس الخيمة عقد صفقة للاستحواذ على مصنع «أسمنت نيوتك» ومحجر «البانه» بقيمة 450 مليون درهم.
وأوضحت الشركة، في إفصاح لسوق أبوظبي أمس، أنه من المقرر تمويل صفقة الاستحواذ من أحد البنوك العاملة بالدولة، مشيرة إلى أنه جرى تقييم المصنع والمحجر بواسطة إحدى كبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال.
وأشارت الشركة إلى أن الاستحواذ تم من المالك السابق محمد علي عمر صالح البريكي، مشيرة إلى أن المصنع يقع بإمارة الفجيرة وسيظهر تأثير الصفقة في البيانات المالية للشركة في الربع الأول من العام الجاري.
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