«بن حمودة للسيارات»: مبيعات قياسية لشاحنة «جي إم سي سييرا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

حقّقت شركة «بن حمودة للسيارات»، الوكيل الرسمي لعلامة «جي إم سي» في أبوظبي، مبيعات قياسية لطراز «سييرا» (Sierra)، حيث شكّلت شاحنة البيك أب خفيفة الوزن نحو نصف المبيعات الإجمالية خلال الفصل الأخير من عام 2018.

وتعزّز نجاح «جي إم سي سييرا» أكثر من خلال إطلاق حملة على مستوى دولة الإمارات شهدت إجراء سحب قرعة لمنح فائز محظوظ فرصة الفوز بشاحنة «سييرا» ثانية عند شراء شاحنة «سييرا» خلال فترة الحملة الترويجية.

وقد جرى تنظيم مهرجان مبيعات «سييرا» حتى 31 ديسمبر 2018، وفاز في نهايتها العميل المحظوظ غانم عبيد القمزي من مدينة العين بشاحنة «سييرا» جديدة بعد شرائه لشاحنة «سييرا» في وقت سابق من الفصل الأخير للعام. وتم الإعلان عن النتيجة مؤخراً في صالة عرض «جي إم سي» بمدينة أبوظبي بعد إجراء سحب قرعة بحضور وإشراف ممثّل رسمي عن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وعبدالله سابا، رئيس قسم المبيعات والتسويق لمركبات «جي إم سي» في شركة «بن حمودة للسيارات».