شكرا لقرائتكم خبر عن «بي إن بي باريبا» يفتتح فرعه الجديد في سوق أبوظبي العالمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” افتتح بنك «بي إن بي باريبا» فرعه الجديد في سوق أبوظبي العالمي وذلك خلال مراسم افتتاح رسمية وقص الشريط بحضور أحمد علي الصايغ، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، ولودوفيك بوي، سفير فرنسا لدى الإمارات وآلان بابيس، رئيس الخدمات المصرفية المؤسسية لدى البنك وجاك ميشيل رئيس «بي إن بي باريبا» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «بي إن بي باريبا» يفتتح فرعه الجديد في سوق أبوظبي العالمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.