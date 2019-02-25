ولي عهد أبوظبي يبحث مع رئيسي «بلاك روك» و«كي كي آر» إمكانات التعاون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس، في قصر الشاطئ، لورانس فنك، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لشركة «بلاك روك»، وهنري كرافيس، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة «كي كي آر» الاستثماريتين العالميتين. وبحث سموّه مع الضيفين، إمكانات التعاون بين الشركات المتخصصة والمؤسسات المالية والاستثمارية المعنية في دولة الإمارات، والشركتين، في مختلف القطاعات الحيوية التي تعزز مقومات التنمية وركائزها في الدولة، وتسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

كما جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات التي تهم الجانبين، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وبارك سموّه اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي وقعتها شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، في مجال «البنية التحتية لأنابيب نقل وتوزيع النفط»، مع «كي كي آر» و«بلاك روك» اللتين تعدان من المؤسسات الاستثمارية العالمية.

حضر اللقاء الدكتور سلطان الجابر، وزير الدولة، ويوسف مانع العتيبة، سفير الدولة لدى الولايات المتحدة، ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وعدد من المسؤولين في الشركتين.(وام)