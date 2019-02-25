شكرا لقرائتكم خبر عن الشركات العائلية الخليجية تتوارث تريليون دولار خلال 10 أعوام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أكد ريتشارد نان، مسؤول تطوير الأعمال في «جيرسي فاينانس» إن 92% من الأشخاص في الشركات العائلية الخليجية ما زالوا غير مستعدين للانتقال للجيل الثاني؛ رغم أن حجم الثروة المتوقع انتقالها خلال العقد المقبل يصل إلى حوالي تريليون دولار. ولفت في حوار مع ”الخليج 365” إلى أن شركات عائلية في الإمارات والمنطقة نجحت بالفعل في الانتقال إلى الجيل الثاني؛ لكن الأجيال اللاحقة تبقى مفتقرة إلى الوعي اللازم فيما يتعلق بالتخطيط للثروات والخلافة.

وقال: إن أكبر التحديات التي يواجهها أصحاب الأرصدة المالية الضخمة في الخليج فيما يخص نقل الثروات بين الأجيال ترتبط بالنزاعات العائلية (50%)، والنصائح الخاطئة (30%).

وأظهرت إحدى دراسات الشركة أن أكثر من ثلث العاملين في القطاع (34%) أرجعوا السبب إلى المفاهيم الخاطئة بشأن المسائل والحلول الأساسية، فيما رأى أكثر من خمسهم (21%) أن العملاء لا يعرفون كيف يبدأون النقاش في هذه المسألة.

وفيما يلي نص الحوار:

* كيف ترى واقع انتقال الشركات العائلية في الخليج وعالمياً؟

- تشكل المؤسسات العائلية ركيزة الاقتصادات المحلية في منطقة الخليج. بحسب أرقام مجلس الشركات العائلية الخليجية، 90% من المؤسسات في الخليج تملكها عائلات، وتساهم في 50 إلى 60% من إجمالي الناتج المحلي في الدول. وسيتم خلال العقد المقبل انتقال ثروة بقيمة تريليون دولار عبر الأجيال؛ لكن بحثنا يظهر أن 92% من الأشخاص ما زالوا غير مستعدين للأمر، ويفتقرون إلى البنى الملائمة.

ويتماشى هذا الأمر مع التوجه العالمي السائد؛ إذ تواجه المؤسسات العائلية تحديات متزايدة فيما يتعلق بالتخطيط المسبق لنقل الثروات؛ رغم تحسن معدلات النجاح في هذا المجال. فقد تبيّن في الدراسة التي نُشرت هذه السنة أن 80% من المشاركين فيها يرون أن العملاء الآسيويين من أصحاب الأرصدة المالية الضخمة غير مستعدين لانتقال الثروات من جيل إلى آخر. وبالنسبة إلى المؤسسات العائلية، يمكن للتخطيط للخلافة أن يكون بالغ التعقيد؛ بسبب العلاقات والعواطف التي تدخل في العملية؛ ولأنّ معظم الأشخاص لا يرغبون في مناقشة مسائل مثل التقدّم في السنّ والوفاة والشؤون المالية.

لكن رغم نقص الاستعدادات، تُظهر دراستنا أن العملاء من أصحاب الأرصدة المالية الضخمة يفضلون بشكل متزايد إضفاء طابع احترافي على طريقة إدارة التخطيط للخلافة. وبما أنّ هذا السوق هو سوق عائلي تطغى عليه الثروات الشخصية، يبقى التخطيط للخلافة ونقل الثروات من أهم المواضيع التي يركز عليها قطاع إدارة الثروات في المنطقة. وفيما تواصل البنى التحتية القانونية والمالية التطور محلياً وعالمياً، تبرز حاجة أكبر إلى مراكز مالية دولية وخبراء ماليين من الصف الأول يوفرون مجموعة متكاملة من خدمات إدارة الثروات التي تلبي احتياجات الأثرياء في الخليج.

* وماذا عن دخول العديد من الشركات العائلية في المنطقة بالفعل مرحلة الجيل الثاني؟

- انطلاقاً من دور المؤسسات الخليجية في الاقتصاد، ركزت الحكومات على العمل مع مساهمي القطاعين الخاص والعام؛ للحرص على انتقال الثروات السلس. فقد بُذلت جهود؛ من أجل دعم هذا الانتقال، وقد رأينا مزيداً من المؤسسات التي نجحت في نقل الثروات إلى الجيل الثاني. فمثلاً، أثر طرح الأنظمة التأسيسية في سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي ومركز خدمة الوصايا فيه إلى حد كبير في التخطيط الإقليمي للخلافة، علماً بأن هذه الهيئات تشكل أمثلة ريادية في المنطقة وتعكس الطابع العالمي للعملاء في المنطقة، وتؤكد الالتزام بتوفير الحلول.

لكنّ الأجيال اللاحقة تبقى مفتقرة إلى الوعي اللازم فيما يتعلق بالتخطيط للثروات والخلافة. وبالتالي، يقدّر مجلس الشركات العائلية الخليجية نسبة المؤسسات العائلية التي تنتقل إلى الجيل الثاني ب30%، فيما ينتقل 10 إلى 15% منها إلى الجيل الثالث و3 إلى 4% إلى الجيل الرابع.

* ما أبرز خطوات الانتقال السلس للثروات لأجيال متعاقبة؟

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- يظهر بحثنا أن العملاء الخليجيين الأثرياء يحتاجون إلى توجيه من خبراء فيما يتعلق بالبنى والمنتجات والخدمات التي تقدمها المراكز الدولية المالية؛ من أجل تجاوز تعقيدات إجراءات الامتثال؛ من خلال المعرفة المتعمّقة والانتباه للتفاصيل. في هذا الإطار، يسعى عدد متزايد من أصحاب الأرصدة المالية الضخمة إلى إضفاء طابع احترافيّ على طريقة إدارة التخطيط لنقل ثرواتهم والخلافة، ولاسيما لدى الجيل الأكبر الذي يراجع استراتيجياته فيما لا يزال أفراده يتولون إدارة أموالهم.

وسيصبح جمع المعلومات، وتطبيق بروتوكولات التبليغ والإدارة الملائمة أكثر ضرورة، لاسيما مع استمرار اعتماد شفافية أكبر عالمياً، ومعايير تنظيمية متينة. بالتالي، تبرز فرصة هائلة أمام مستشاري إدارة الثروات؛ ليوسّعوا قاعدة عملائهم ويثقّفوها، ما يؤدي إلى تعزيز إدارة الموجودات والثروات في المنطقة. وبما أنّ السمعة تعد عاملاً مهماً بالنسبة إلى 42% من الأشخاص لدى اختيار مركز مالي دولي، لا بد للمراكز الخارجية التي تثبت حرصها على الشفافية والممارسات الأخلاقية والجودة أن تستمر وتزدهر في هذه البيئة المتغيرة.

* ما أبرز التحديات التي تعوق انتقال الشركات إلى الأجيال التالية؟

- لا بد من الحرص على الانتقال السلس للثروة بين الأجيال؛ نظراً لأهميته بالنسبة إلى أي مؤسسة على المدى الطويل، ويظهر بحثنا الذي أجريناه عام 2017 أنّ أكبر التحديات التي يواجهها أصحاب الأرصدة المالية الضخمة في الخليج فيما يخص نقل الثروات بين الأجيال ترتبط بالنزاعات العائلية (50%) والنصائح الخاطئة (30%).

وبالنسبة إلى ما يمنع العملاء الخليجيين من نقل الثروة، أظهر البحث ذاته أنّ أكثر من ثلث العاملين في القطاع (34%) أرجعوا السبب إلى المفاهيم الخاطئة بشأن المسائل والحلول الأساسية، فيما رأى أكثر من خمسهم (21%) أنّ العملاء لا يعرفون حتى كيف يبدأون النقاش في هذه المسألة.

ويواجه سوق إدارة الثروات في المنطقة مشكلة أساسية؛ تتمثل في أن اعتبار تقليد الإرث يعد جديداً نسبياً على الدول الخليجية. فعلى عكس الأوروبيين على مفهوم التوريث عبر الأجيال، يبقى جزء كبير من الثروة في دول الخليج بين يدي الجيل الأول.

كما أنّ البيئة التنظيمية دائمة التغير محلياً وعالمياً، وتوجِد تحديات أخرى في وجه العملاء الأثرياء في المنطقة ومستشاريهم. وبالتالي، تبرز حاجة متزايدة إلى إطلاع العملاء على المعلومات الصحيحة؛ كي يتمكن العاملون في إدارة الثروات من نصحهم كما يجب؛ لكنّ خبرتنا وحديثنا مع المحترفين في هذا المجال يسلّطان الضوء على مدى أهمية الخصوصية بالنسبة إلى العملاء الخليجيين. فهي من أولى العوامل التي تدخل في اختيار المركز المالي الدولي (25%)؛ لكننا نرى تغيراً تدريجياً من هذه الناحية في المستقبل بما أنّ شروط الامتثال ستؤدي إلى مزيد من الشفافية. وبالتالي، لا بدّ للعملاء والأخصائيين من إجراء نقاشات صريحة والتخطيط مسبقاً.

* هل هناك حاجة لتعديلات تشريعية لمساعدة الشركات على سهولة الانتقال للأجيال التالية؟

- أعتقد أنّ المراكز المالية الدولية الرائدة تستمر في تطوير الأدوات التي تساعد على انتقال ثروة المؤسسات العائلية إلى الجيل التالي وأنّ البيئة التنظيمية تتيح تحقيق هذا الأمر بما يتماشى مع المعايير الدولية. ويساهم هذا في تعزيز الثقة بالمركز المالي والمزوّد الذي يتمّ استخدامه. وتعد الأساليب الفعلية لانتقال الثروات من جيل إلى آخر منطقية جداً في حين أنّ كيفية اتخاذ هذه الإجراءات عاطفية تماماً. من هذا المنطلق، ستساعد الإصلاحات التنظيمية، المستشارين على توضيح الترتيبات للعملاء لكن العلاقة بين العائلات والمستشارين تبقى العامل الأساسي.

* تُطرح فكرة الوقف كوسيلة لتيسير الانتقال بين الأجيال فكيف ترون قبول هذه الفكرة؟

- تزداد الطرق التي يمكن من خلالها للعائلات التخطيط للخلافة ولنقل الثروات؛ حيث تعد الصناديق الائتمانية والمؤسسات والصناديق من الطرق الشائعة. وليس من المفاجئ أن تظهر خيارات إضافية تكمّل متطلّبات بنية التمويل الإسلامي،

لاسيما حين تبرز اعتبارات خيرية. فمن المؤكّد أنّ العملاء سينجذبون إلى ما هو مضمون، ولاسيما إلى سيادة القانون التي تضمن هذه البنى، وبالتالي سيلجأ عدد أكبر في المستقبل إلى الوقف.