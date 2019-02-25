«أدنوك» تستقطب استثمارات ب 14.7 مليار درهم لشركة أنابيب النفط

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أمس عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية في مجال البنية التحتية لأنابيب نقل وتوزيع النفط مع «كي كي آر»، و«بلاك روك»، اللتين تُعدان من المؤسسات الاستثمارية الرائدة على مستوى العالم.

وقع الاتفاقية الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، ولورانس دي فنك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «بلاك روك»، وهنري كرافيس، رئيس مجلس الإدارة المشارك والرئيس التنفيذي المشارك لشركة «كي كي آر» وذلك في المقر الرئيسي لشركة «أدنوك».

وفقاً للاتفاقية، ستقوم «أدنوك لأنابيب النفط»، التي تم إنشاؤها حديثاً كشركة فردية ذات مسؤولية محدودة، باستئجار حصة «أدنوك» في 18 أنبوباً تنقل النفط الخام والمكثفات من امتيازات «أدنوك» البرية والبحرية لمدة 23 عاماً. وبدورها تحصل «أدنوك لأنابيب النفط» على تعرفة تدفعها «أدنوك» مقابل حصتها من كميات النفط الخام والمكثفات التي يتم ضخها عبر الأنابيب، مع تحديد التزام بحدٍّ أدنى من هذه الكميات. وستقوم الصناديق التي تديرها كل من «بلاك روك» و«كي كي آر» بتأسيس ائتلاف تحصلان من خلاله على نسبة 40% في شركة «أدنوك لأنابيب النفط»، فيما تحتفظ أدنوك (الرئيسية) بحصة الأغلبية المتبقية التي تبلغ 60% وكذلك بحق التحكم وإدارة عمليات الأنابيب. وستحقق هذه الاتفاقية عوائد لشركة «أدنوك» تقدر ب 14.7 مليار درهم تدفع مقدماً.

ويشكل هذا الاستثمار طويل الأجل لشركتي «بلاك روك» و«كي كي آر» تأكيداً على مكانة دولة الإمارات وأبوظبي كوجهة استثمارية تشهد نمواً متسارعاً في جذب رأس المال الخارجي. وتمثل هذه الاتفاقية المرة الأولى التي توظف فيها مؤسسات استثمارية عالمية رائدة رؤوس أموال في أصول البنية التحتية الرئيسية لشركة نفط وطنية في منطقة الشرق الأوسط.

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وبالتزامن مع هذه الاتفاقية، تعمل «أدنوك»على وضع الأسس وتهيئة الظروف الملائمة لإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية في مجال البنية التحتية مع عدد من المؤسسات الاستثمارية. وستكون حصة «أدنوك» في شركة «أدنوك لأنابيب النفط» البالغة 60% مملوكة لأدنوك من خلال «أدنوك للبنية التحتية»، إحدى الشركات التابعة والمملوكة بنسبة 100% لأدنوك. كما تمتلك «أدنوك للبنية التحتية» أيضاً حصة «أدنوك» البالغة 100% في شركة خط أنابيب أبوظبي للنفط الخام «أدكوب». ومن المتوقع أن تضيف «أدنوك للبنى التحتية»، في الوقت المناسب، مجموعة إضافية محددة من أصول البنية التحتية التابعة لشركة «أدنوك» لتكون منصة استثمار جديدة ومبتكرة في هذا المجال.

وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر: «تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، تحرص أدنوك على تحقيق أقصى قيمة ممكنة من الموارد الطبيعية والأصول القائمة من خلال استقطاب استثمارات استراتيجية تغطي مختلف جوانب ومراحل أعمال الشركة في قطاع النفط والغاز. ويسرنا التوقيع على هذه الاتفاقية مع مستثمرين يمتلكون خبرة واسعة ومكانة مرموقة كشركاء يعملون مع أدنوك للاستثمار في أصول محددة من الأنابيب. وتعكس هذه الخطوة جاذبية دولة الإمارات كوجهة عالمية مستقرة وموثوقة للاستثمار، كما تؤكد ثقة مجتمع الاستثمار العالمي بنهج أدنوك للشراكات النوعية والذكية التي تحقق أقصى قيمة من محفظة أصولها مع الاحتفاظ بحق التحكم بملكية وتشغيل هذه الأصول».

وقال هنري كرافيس: «لقد أنشأنا منصة أساسية مبتكرة للبنية التحتية في مجال نقل وتوزيع النفط بالتعاون مع أدنوك وبلاك روك، والتي يمكن أن تشكل محفزاً لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لدولة الإمارات والمساهمة في النقلة النوعية التي يشهدها الاقتصاد المحلي. وعقب فترة طويلة من حضورنا في المنطقة، نحن نقدر تعاوننا مع أدنوك كشريك استراتيجي يتمتع بإمكانات نوعية، والبيئة الاستثمارية الجاذبة التي تتميز بها أبوظبي لبدء أول استثمار مباشر لنا في المنطقة ».

وقال لاري فينك: «لقد رسخت شركة بلاك روك لنفسها علاقات قوية في دولة الإمارات والمنطقة بشكل عام لسنوات عديدة، لذلك نحن سعداء بمشاركتنا في هذه الشراكة التاريخية. وتعد الشراكات بين القطاعين العام والخاص ضرورية لتعزيز مساهمة الاستثمارات الاستراتيجية في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستمر في المنطقة، ونحن واثقون من أن الاتفاقية بين أدنوك، وبلاك روك وكي كي آر ستتبعها الكثير من الشراكات الاستثمارية المماثلة ».

وستقوم شركة أدنوك لأنابيب النفط باستئجار 18 خطاً لأنابيب النفط بطول إجمالي يزيد على 750 كيلومتراً وبسعة إجمالية تبلغ حوالي 13 مليون برميل يومياً. وتمثل هذه الأصول بنية تحتية رئيسية للنقل والتوزيع لمنظومة الطاقة في أبوظبي، حيث تتيح نقل معظم إنتاج النفط الخام من أصول الحقول البرية والبحرية في أبوظبي إلى منافذ ومحطات التسليم الرئيسية.