1.8 مليار إيرادات فنادق أبوظبي في الربع الرابع 2018

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت قيمة إيرادات المنشآت الفندقية في أبوظبي إلى نحو 1.8 مليار درهم خلال الربع الأخير من 2018 بزيادة نسبتها 73% تقريبا مقارنة مع 1.05 مليار درهم في الربع الثالث من العام ذاته.

ويأتي النمو الكبير في إيرادات المنشآت الفندقية (فنادق وشقق فندقية) في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول 2018، معبراً عن تواصل النشاط المتميز الذي شهده القطاع طوال العام الماضي وذلك وفقا لما وثقته الأرقام الصادرة عن مركز أبوظبي للإحصاء.

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وأظهرت جميع المؤشرات التي ترصد حركة المنشآت الفندقية في أبوظبي نشاطاً كبيراً، ما أسهم في زيادة قيمة العوائد في الربع الأخير من عام 2018. فقد ارتفع عدد المنشآت من 162 منشأة إلى 168 منشأة مع نهاية ديسمبر الماضي مقارنة مع 163 منشأة في شهر سبتمبر من العام ذاته.

وزاد عدد الغرف التي تضمها محفظة المنشآت الفندقية في أبوظبي إلى 32971 غرفة خلال الربع الأخير من 2018 بنمو نسبته 4.6 % مقارنة مع 31506 غرف في الربع الثالث من العام ذاته.

وعلى صعيد عدد النزلاء خلال فترة الرصد نفسها ارتفع من 1.29 مليون شخص إلى 1.34 مليون شخص في حين قفز عدد ليالي الإقامة من 3.017 مليون ليلة إلى 3.58 مليون ليلة وهو ما أدى بدوره إلى رفع نسبة الإشغال من 66% إلى 78% في نهاية الربع الثالث من العام الماضي. (وام)