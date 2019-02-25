«إكسبو 2020 » و«أكسنتشر» ينظمان 2020 ساعة برمجة

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أعلن «إكسبو 2020 دبي» و«أكسنتشر»، شركةالخدمات الاحترافية، عن تعهدهما بتقديم 2020 ساعة تدريب على البرمجة لطلاب المدارس الابتدائية في الإمارات، تستكمل قبيل افتتاح إكسبو الدولي المقبل في دبي بتاريخ 20 أكتوبر 2020.

وستقام جلسات التدريب الأسبوعية بالتعاون مع «برنامج إكسبو للمدارس» في مركز زوار إكسبو 2020 دبي، لتمكين طلبة مدارس الإمارات من تطوير مهارات البرمجة وعلوم الحاسوب في أجواء ممتعة وشيقة.

وتمثل مبادرة «2020 ساعة برمجة» التي أطلقت خلال شهر الابتكار في الإمارات فبراير 2019، امتداداً للشراكة المستمرة بين إكسبو 2020 دبي و«أكسنتشر»، شريك الخدمات الرقمية وتكامل الأنظمة من فئة شريك أول رسمي. وستواصل «أكسنتشر» استضافة جلسات تطوير مهارات البرمجة المخصصة للمتعلمين الصغار. وقال جيراردو كانتا، المدير التنفيذي للاتصال والإعلام والتكنولوجيا في «أكسنتشر» الشرق الأوسط وتركيا: انسجاماً مع جهود الإمارات الرامية لتعزيز مكانتها كمركز رقمي في المنطقة، ينبغي تأهيل الشباب بمستوى عالٍ من مهارات البرمجة لتلبية تطلعات البلاد. وتفخر «أكسنتشر» بمبادرتها المهمة التي ترسخت عبر الشراكة القوية مع «إكسبو» 2020. ورغم أن تقديم أكثر من 2000 ساعة برمجة يعدّ هدفاً طموحاً جداً. وقال محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا الابتكار وتقنية المستقبل، إكسبو 2020 دبي: تماشياً مع شعار إكسبو «تواصل العقول وصنع المستقبل»، تهدف مبادرة 2020 ساعة برمجة إلى تمكين الشباب من استكشاف المفاهيم وتطوير مهارات جديدة تساعدهم في مسيرتهم المهنية المستقبلية.