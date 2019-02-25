شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أسباب وراء قبول هيئة الرقابة المالية التصالح مع "بلتون" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على قبول التصالح مع شركتى بلتون لتداول الأوراق المالية، بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب، فى مخالفة طرح شركة ثروة كابيتال، وذلك لـ4 أسباب:
1- تقدم شركة بلتون بطلب تصالح لهيئة الرقابة المالية عن كافة المخالفات المنسوبة إليها وقبول الهيئة للتصالح بعد سداد القيمة المالية وبلغت 16 مليون جنيه.
2- الإعلان الرسمى من قبل شركة بلتون عن ترك الخصومة فى الطعن المقام منها ضد هيئة الرقابة المالية أمام الجهات القضائية المختصة بعد إقرارها بالترك أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة.
3- مذكرة الإدارة المركزية لشكاوى المتعاملين ومكافحة الغض والمؤرخة فى 28 يناير لعام 2019 والمعدة فى ضوء الشكاوى الواردة إلى الهيئة والثابت بها تنازل الشاكين عن شكواهم.
4- شراء شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة نسبة 30% من أسهم شركة ثروة كابيتال القابضة بسعر 7.36 جنيه للسهم، وهو سعر فتح الورقة المالية لجبر الضرر عن المتعاملين.
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