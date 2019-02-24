الان تتابع مزاد عالمي لنوادر الإبل تحت مظلة نادي الإبل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-واس

أفصح رئيس نادي الإبل الأستاذ فهد بن فلاح بن حثلين ، عن إقامة أول مزاد لنوادر الإبل تحت مظلة النادي بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الصياهد الجنوبية للدهناء ،

وأوضح عضو مجلس إدارة نادي الإبل والمتحدث الرسمي فوزان بن حمد الماضي ، أن المزاد العالمي يستهدف شرائح عربية وعالمية جديدة ، وتغطية إعلامية كبيرة .

وأشار الماضي إلى أن نادي الإبل سيعمل على ترجمته ونشره في وسائل إعلام عالمية، وقال : ” نستهدف إيصال هذا التراث إلى العالمية وعبر منصات إعلامية محترفة لذلك اخترنا إم بي سي، ومن المحتمل إقامة المزاد مرتين أثناء سير المهرجان “.

وبيّن الماضي أن مزاد نوادر الإبل يحاكي مزادات الخيل العالمية، مبينا أن النادي سيضع حداً أدنى لمستوى سعر وجمال الإبل المشاركة في المزاد حيث سيتم إعلانه في وقت لاحق لكي يقتصر على نوادر الإبل فقط، مشيراً إلى أن لجانًا مختصة ستعمل على تقييم الإبل المشاركة في هذا المزاد قبل إجازتها ، وقال : ” نعمل على تقديم إبل سليمة خالية من العبث والغش، وسنخضع الإبل لجميع الفحوصات الطبية المتقدمة التي تضمن سلامتها للمشتري، ولإيماننا التام بضرورة خدمة المشترين والبائعين تم إطلاق هذا المزاد وبهذه المعايير الدقيقة “.

وأفاد الماضي أن المزاد لن يلغي الأسواق المصاحبة التي تسبق انطلاق المهرجان، مؤكداً حرص النادي على استفادة مختلف الشرائح من هذه الأسواق بما ينعكس على اقتصاداتهم لتحقيق هدف مهم من أهداف نادي الإبل .